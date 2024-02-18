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18.02.2024  14:39   Дмитро Колонєй

Харківська важкоатлетка стала чемпіонкою та віце-чемпіонкою Європи

Харківська спортсменка завоювала на престижних змаганнях три нагороди.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, представниця Харкова важкоатлектка Світлана Самуляк здобула три медалі чемпіонату Європи у столиці Болгарії.
 
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  • У ваговій категорії до 64 кг вихованка Заслужених тренерів України Валерія та Артема Нікуліних виборола золоту нагороду в ривку з результатом 101кг,
  • бронзову медаль у поштовху (118 кг) та 
  • в підсумку за сумою двоборства (219 кг) посіла на чемпіонаті друге місце.
 
 
Нагадаємо, що днем раніше харків'янка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг. Крім того на рахунку харківських важкоатлетів ще є срібна нагорода, яку в ваговій категорії до 61 кг серед чоловіків у ривку здобув Петро Заліпський.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, важка атлетика
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