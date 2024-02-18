18.02.2024 14:39 Дмитро Колонєй

Харківська важкоатлетка стала чемпіонкою та віце-чемпіонкою Європи

Харківська спортсменка завоювала на престижних змаганнях три нагороди.

Як повідомляє РЕДПОСТ, представниця Харкова важкоатлектка Світлана Самуляк здобула три медалі чемпіонату Європи у столиці Болгарії.

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У ваговій категорії до 64 кг вихованка Заслужених тренерів України Валерія та Артема Нікуліних виборола золоту нагороду в ривку з результатом 101кг,

бронзову медаль у поштовху (118 кг) та

в підсумку за сумою двоборства (219 кг) посіла на чемпіонаті друге місце.

Нагадаємо, що днем раніше харків'янка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг. Крім того на рахунку харківських важкоатлетів ще є срібна нагорода, яку в ваговій категорії до 61 кг серед чоловіків у ривку здобув Петро Заліпський.