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18.02.2024  13:51   Дмитро Колонєй

Дві жінки постраждали під час ворожого удару по Харківщині (фото)

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни воргом на Харківщині.

Порстраждали дві жінки під час ворожого удару по Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час ворожого обстрілу села с. Загризове  на Ізюмщині травмувалися дві мирні мешканки 26 та 29 років. 
 
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Також загарбники, які завдали удару по селу близько 16:40  17 лютого 2024 року,  пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. 
 
 
 
 
Попередньо, окупанти били по населеному пункту з РСЗВ.
 
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки злочинів окупаційної армії.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти нищіли Харківщину десятками Ураганів та ракетами
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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