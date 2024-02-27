27.02.2024 11:37 Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 90 осіб

Упродовж минулої доби 880 мешканців Харківщини звернулись до працівників поліції з повідомленнями про правопорушення та події

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 90 осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3680 транспортних засобів.



В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.



Минулої доби на території Харківщини сталося 5 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадян отримали травми.

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