27.02.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто влаштував перегони із патрульними та потрапив у ДТП

26 лютого вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин. Він повідомив про водія автомобіля Opel, який, імовірно, керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

На вулиці Дружби народів інспектори виявили ймовірного порушника. Поліцейські увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, подавши водієві вимогу про зупинку.

Законну вимогу про зупинку громадянин проігнорував, та прискорив рух. ож патрульні негайно почали переслідування авто.

Під час руху водій грубо порушував ПДР та створював своїми діями небезпеку для учасників руху. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, в результаті чого допустив перекидання транспортного засобу та наїзд на будівлю.

Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,84 проміле, що в понад 14 разів перевищувало допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 90 осіб.