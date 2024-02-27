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27.02.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував фейк про «підготовку до здачі Харкова»

27 лютого, в ефірі національного телемарафону мер зазначив, що в такий спосіб ворог намагається посіяти паніку серед харків’ян, передає РЕДПОСТ .

 
«Це ІПСО, мета якої - спричинити хвилювання серед людей у Харкові. Але харків’яни згуртовані. Вони підтримують і будуть підтримувати ЗСУ. Як два роки тому ми відстояли наше місто, так будемо відстоювати і зараз. Тим паче, що сьогодні ми краще укріплені», - зазначив Ігор Терехов. 
 
За його словами, для цього навколо міста були збудовані серйозні фортифікаційні споруди.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що підприємцям Харкова нададуть додаткові пільги.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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