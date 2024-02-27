Підприємцям Харкова нададуть додаткові пільги

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що депутати міської ради зберуться на позачергову сесію та ухвалять низку рішень про надання додаткових пільг підприємцям, передає РЕДПОСТ .
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Підготуйтеся до того, що ваші плани можуть змінитися кілька разів, особливо важливо бути обережним у спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути емоційних конфліктів.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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