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27.02.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

Підприємцям Харкова нададуть додаткові пільги

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що депутати міської ради зберуться на позачергову сесію та ухвалять низку рішень про надання додаткових пільг підприємцям, передає РЕДПОСТ .

 
«Завтра відбудеться сесія міськради, на якій ми надамо певні пільги нашим підприємцям. Будемо знижувати ставки оренди та земельний податок, аби підтримати наш бізнес.
 
Я дуже вдячний підприємцям, які продовжують працювати у Харкові, створюють робочі місця, виплачують заробітну плату. Це дуже важливо для Харкова та всієї України», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що двадцять четверта позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 лютого в дистанційному режимі.
 
Тэги:  харків, бізнес
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