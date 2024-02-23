Полковнику фсб, який катував мешканців Харківзини, поавідомлено про підозру

Під час повного російського вторгнення Максим Живило, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату фсб, був на передовій у придушенні опору на окупованій території. Живило відігравав ключову роль у придушенні опору на окупованій території, організовуючи викрадення та катування українських патріотів.

Перебуваючи у захопленому на той час Чугуївському районі, підрозділ фсб під керівництвом фігуранта вистежував та викрадав українських патріотів.

Задокументовано, що у квітні 2022 року рашисти прямо посеред вулиці схопили місцевого жителя, а потім зв’язали його та відвезли до російської катівні.

Там чоловіка жорстоко били, застосовували до нього електричний струм, проколювали губи, ясна та спилювали зуби.

При цьому Живило особисто брав участь у катуваннях.

У такий спосіб посадовець російської спецслужби намагався змусити потерпілого співпрацювати з агресором.

Також, за інформацією СБУ, Живило повністю контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку росії і письмово погоджував такі «рейси».

Таким чином за його «підписом» загарбники вивезли до рф понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка.

З кожної вантажівки мародери сплачували посадовцю фсб «данину» у вигляді різних сум готівки. «Такса» залежала від типу і кількості награбованого вантажу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Живилу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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