    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканець Куп'янська проводив дізнання для окупантів, а зараз переховується від правосуддя
23.02.2024  15:51   

Мешканець Куп'янська проводив дізнання для окупантів, а зараз переховується від правосуддя

Дорічне ув'язнення загрожує зраднику, який визвався працювати на ворога під час окупації Куп'янська

У Харкові судитимуть експрацівника «Центру пробації», який очолив «следственный отдел» в окупованому Купʼянську

Під час окупації м. Куп'янськ провідний інспектор Куп’янського районного сектору №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області перейшов на бік ворога. Він звернувся до голови окупаційної адміністрації з пропозицією призначити його на відповідальну посаду у внутрішніх справах окупованої території. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Після прийняття на роботу він активно займався проведенням оглядів, складанням документів та прийняттям рішень, виконуючи ці обов'язки згідно з російським законодавством. Згодом окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания». Він отримував оплату у розмірі 80 тисяч російських рублів щомісяця за свою роботу на окупованій території.

Наразі зрадник переховується від українського правосуддя на території російської федерації та перебуває у розшуку. Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно цієї особи за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила на Харківщині колаборанта-гастролера, який допомагав загарбникам з окупованої Луганщини.

 

Тэги:  зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Надзвичайні події На Харківщині жінка стала керівницею при окупантах, а потім втекла 19.02 Надзвичайні події Чоловік на Харківщині підтримував дії окупантів 14.02 Надзвичайні події На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено коригувальника, який хотів залишити без електрики п’ять областей України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 