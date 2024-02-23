Мешканець Куп'янська проводив дізнання для окупантів, а зараз переховується від правосуддя

Під час окупації м. Куп'янськ провідний інспектор Куп’янського районного сектору №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області перейшов на бік ворога. Він звернувся до голови окупаційної адміністрації з пропозицією призначити його на відповідальну посаду у внутрішніх справах окупованої території. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Після прийняття на роботу він активно займався проведенням оглядів, складанням документів та прийняттям рішень, виконуючи ці обов'язки згідно з російським законодавством. Згодом окупанти «перепризначили» чоловіка на посаду «заместителя начальника отдела дознания». Він отримував оплату у розмірі 80 тисяч російських рублів щомісяця за свою роботу на окупованій території.

Наразі зрадник переховується від українського правосуддя на території російської федерації та перебуває у розшуку. Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно цієї особи за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram