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23.02.2024  15:21   Рита Парфенова

Питуща мати з Харкова відмовилася від новонародженої дитини

Поліцейські у Харкові виявили жінку, яка неналежно виховує свого новонародженого сина.

Новини Харкова: мати відмовилася від новонародженого сина

Під час роботи 22 лютого працівники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1, спільно зі спеціалістами служби у справах дітей Слобідського району, виявили факт недостатнього догляду за новонародженим сином. 21-річна мати зловживала алкоголем та наркотиками, а також в житловому приміщенні були незадовільні санітарно-гігієнічні умови. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

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Під час бесіди жінка самостійно відмовилася від дитини і надала письмову заяву про це. Новонародженого хлопчика вилучили та доставили до лікарняного закладу для отримання необхідної допомоги та догляду.

Наразі здоров'ю та життю дитини нічого не загрожує, хлопчик перебуває під контролем медичних фахівців.

Новини Харкова: мати відмовилася від новонародженого сина

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини викрили жінку, яка не доглядала за малолітнім сином.

 

Тэги:  немовля, харків
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