23.02.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанують памʼять загиблих захисників України

Концерт-реквієм відбудеться 24 лютого на станції метро "Історичний музей".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Концерт-реквієм у супроводі Академічного хору імені Вʼячеслава Палкіна та симфонічного оркестру Харківської філармонії відбудеться 24 лютого о 12:00.

«Харків вшанує пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, завдяки кому наше місто – приклад сміливості, гідності та незламності в усьому світі. Ми памʼятаємо кожного, хто заплатив найбільшу ціну за те, щоб Харків і кожен з нас продовжував жити і працювати»,- йдеться у повідомленні.

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