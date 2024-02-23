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23.02.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанують памʼять загиблих захисників України

Концерт-реквієм відбудеться 24 лютого на станції метро "Історичний музей".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Концерт-реквієм у супроводі Академічного хору імені Вʼячеслава Палкіна та симфонічного оркестру Харківської філармонії відбудеться 24 лютого о 12:00.
 
«Харків вшанує пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну, завдяки кому наше місто – приклад сміливості, гідності та незламності в усьому світі. Ми памʼятаємо кожного, хто заплатив найбільшу ціну за те, щоб Харків і кожен з нас продовжував жити і працювати»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановлять низку меморіальних дошок.
 
Тэги:  пам?ять, харків
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