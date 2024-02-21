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21.02.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові встановлять низку меморіальних дошок

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 21 лютого, підтримав встановлення низки меморіальних дошок на фасадах шкіл, передає РЕДПОСТ .


У Харкові встановлять низку меморіальних дошок
Так, надано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від російського агресора з метою вшанування їх пам’яті.
 
Були підтримані пропозиції встановити меморіальну дошку Дар’ї Васильєвій на будівлі Харківської гімназії №63, Богдану Кряжу - ліцею №127, Кирилу Пушкіну - гімназії №111, Олександрові Самойленку - гімназії №143. 
 
Також встановлять пам’ятні знаки Сергію Кротченку на фасаді Харківської гімназії №42, Ігорю Кулаєнку - гімназії №130, Олександрові Клименку - ліцею №162 і Георгію Тарасенку - на будівлі ліцею №5.
 
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Тэги:  харків, меморіальна дошка
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