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21.02.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Тарифи на тепло в Харкові залишаться незмінними

КП «Харківські теплові мережі» розрахувало економічно обгрунтовані тарифи для споживачів міста Харкова та звернулося з пропозицією щодо їх розгляду до виконавчого комітету Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ .

 
Рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її постачання, виробництво, транспортування та послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КП «ХТМ» ухвалили сьогодні, 21 лютого, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. 
 
Разом з тим  «Харківські теплові мережі» будуть застосовувати тарифи для населення міста Харкова протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинений, на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.
 
Мораторій на підвищення тарифів діє відповідно до положень Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що затверджено звіт щодо фінансової діяльності Харкова за 2023 рік.
 
Тэги:  жкг, харків
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