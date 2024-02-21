Затверджено звіт щодо фінансової діяльності Харкова за 2023 рік

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент бюджету і фінансів міськради, у минулому році вдалося уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел і забезпечити збалансованість бюджету. Оптимізовано структуру витрат та їх переорієнтованість на підтримку життєдіяльності населення. Загальний дохід бюджету склав 18,2 млрд грн, що на 14,8% більше, ніж у 2022 році.

У звітному періоді надійшло більше 9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що складає 92,7% від планового показника. Невиконання плану пов'язане зі змінами в законодавстві щодо оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення та інших виплат. Також у 2023 році до бюджету громади надійшло 36,8 млн грн податку на прибуток підприємств комунальної власності та 72,7 млн грн від оренди комунального майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Видатки бюджету були переорієнтовані на фінансування першочергових заходів, зокрема, забезпечення безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури та соціальної підтримки мешканців міста. У 2023 році видатки становили 17,3 млрд грн.