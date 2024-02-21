21.02.2024 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові працює мобільна бригада фахівців, котра допомагає особам, які постраждали від насильства

При Центрі надання допомоги постраждалим від насильства у Харкові діє мобільна бригада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За час роботи мобільної бригади, з 2021 року, охопили послугою понад 400 людей. У 2022 році через початок повномасштабного вторгнення рф надали послугу лише 32 людям. Тоді автомобіль знадобився для евакуації жінок та дітей в більш безпечні місця.

У 2023 році була можливість охопити послугами найбільшу кількість постраждалих – понад 360 людей.

«У мобільній бригаді працює фахівець соціальної роботи, психолог, водій, також є керівник мобільної бригади, який координує дії всієї команди. Завдяки тому, що в нас з'явилось авто, ми маємо змогу екстрено виїжджати на виклики», – сказала психологиня Вікторія Железняк.

Звернутися по допомогу до Центру надання допомоги постраждалим від насильства можна за номером: 093 303 03 53.

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