    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові працює мобільна бригада фахівців, котра допомагає особам, які постраждали від насильства
21.02.2024  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові працює мобільна бригада фахівців, котра допомагає особам, які постраждали від насильства

При Центрі надання допомоги постраждалим від насильства у Харкові діє мобільна бригада.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За час роботи мобільної бригади, з 2021 року, охопили послугою понад 400 людей. У 2022 році через початок повномасштабного вторгнення рф надали послугу лише 32 людям. Тоді автомобіль знадобився для евакуації жінок та дітей в більш безпечні місця. 
 
У 2023 році була можливість охопити послугами найбільшу кількість постраждалих – понад 360 людей.
 
«У мобільній бригаді працює фахівець соціальної роботи, психолог, водій, також є керівник мобільної бригади, який координує дії всієї команди. Завдяки тому, що в нас з'явилось авто, ми маємо змогу екстрено виїжджати на виклики», – сказала психологиня Вікторія Железняк.
 
Звернутися по допомогу до Центру надання допомоги постраждалим від насильства можна за номером: 093 303 03 53.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському Регіональному центрі послуг надає допомогу психолог.
 
Тэги:  харків, допомога
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова оновлюють магістраль 21.02 Суспільство Жителів Харківської області попередили про несприятливі погодні умови 21.02 ЖКГ Комунальники зробили більш комфортним проїзд вулицями та проспектами Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 