21.02.2024 13:45 Віталій Хінєвіч
У Харкові працює мобільна бригада фахівців, котра допомагає особам, які постраждали від насильства
При Центрі надання допомоги постраждалим від насильства у Харкові діє мобільна бригада.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
За час роботи мобільної бригади, з 2021 року, охопили послугою понад 400 людей. У 2022 році через початок повномасштабного вторгнення рф надали послугу лише 32 людям. Тоді автомобіль знадобився для евакуації жінок та дітей в більш безпечні місця.
У 2023 році була можливість охопити послугами найбільшу кількість постраждалих – понад 360 людей.
«У мобільній бригаді працює фахівець соціальної роботи, психолог, водій, також є керівник мобільної бригади, який координує дії всієї команди. Завдяки тому, що в нас з'явилось авто, ми маємо змогу екстрено виїжджати на виклики», – сказала психологиня Вікторія Железняк.
Звернутися по допомогу до Центру надання допомоги постраждалим від насильства можна за номером: 093 303 03 53.
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