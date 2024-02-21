На Харківщині прикордонники знищили 2 ворожі шахеди

Сьогодні вночі мобільні вогневі групи 15-го мобільного прикордонного загону виявили та знищили 2 ворожі БПЛА типу "Шахед", які вирушали у бік Харкова.

За інформацією від Повітряних Сил Збройних Сил України, протягом ночі на 21 лютого 2024 року внаслідок бойової діяльності було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина з шести не уражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.