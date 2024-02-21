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21.02.2024  13:10   Рита Парфенова

На Харківщині прикордонники знищили 2 ворожі шахеди

На Харківщині прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" продовжують ефективно захищати українське небо та ліквідовувати ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА).

шахед
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Сьогодні вночі мобільні вогневі групи 15-го мобільного прикордонного загону виявили та знищили 2 ворожі БПЛА типу "Шахед", які вирушали у бік Харкова.

За інформацією від Повітряних Сил Збройних Сил України, протягом ночі на 21 лютого 2024 року внаслідок бойової діяльності було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина з шести не уражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.

Тэги:  шахед, харків
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