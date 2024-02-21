Харківські університети увійшли до Топ-10 кращих ВНЗ України

Національний технічний університет «ХПІ» продовжує утримувати провідні позиції серед українських закладів вищої освіти в міжнародному рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities, займаючи 8-е місце, передає РЕДПОСТ .
Довідка: Webometrics Ranking of World’s Universities – один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності вишів у Інтернеті. Його складають з 2004 року та публікують два рази на рік (у січні та липні). Розробкою рейтингу займається Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при Міністерстві науки і освіти Іспанії.
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