21.02.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

Харківські університети увійшли до Топ-10 кращих ВНЗ України

Національний технічний університет «ХПІ» продовжує утримувати провідні позиції серед українських закладів вищої освіти в міжнародному рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities, займаючи 8-е місце, передає РЕДПОСТ .

Новий список, який оцінює активність університетів в Інтернеті, опубліковано на сайті організаторів. У загальному рейтингу університетів світу Харківський Політех піднявся одразу на чотирнадцять пунктів порівняно з липнем 2023 року та посів 2610-е місце. Всього оцінювалося понад 32000 університетів , з них – більше двохсот українських. Лідером рейтингу став Гарвардський Університет (США).

До ТОП-10 університетів України, крім Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за версією Webometrics увійшли:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Національний авіаційний університет; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;

Національний Університет біоресурсів та природокористування України;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Львівський національний університет Івана Франка.

Довідка: Webometrics Ranking of World’s Universities – один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності вишів у Інтернеті. Його складають з 2004 року та публікують два рази на рік (у січні та липні). Розробкою рейтингу займається Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при Міністерстві науки і освіти Іспанії.

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