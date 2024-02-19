19.02.2024 14:05 Віталій Хінєвіч

Харківський режисер став лауреатом премії імені Леся Курбаса

Члени Комітету, після довгих дискусій, шляхом відкритого голосування, визначили лауреатом премії українського режисера Артема Вусика.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Зазначається, що нагорода присуджується за постановку вистави-концерту «Веселка на Салтівці» прем’єра якої відбулась у листопаді 2023 року.

"Артем Вусик є засновником незалежного театру «Нафта» режисер та єдиний актор цієї вистави. Сама ж постановка стосується повномасштабної війни та, як вказують в театрі, є музичною сюрреалістичною трагікомедією про життя митця, його досвід війни і найбільший житловий масив України – Салтівку.

Цей район зазнав значних руйнувань у Харкові після початку повномасштабного вторгнення росії. «Веселка» пропонує «переосмислити стереотипи» та розгледіти «поетичність району, який вважається хуліганським",- йдеться у повідомленні.

Премія імені Леся Курбаса присуджується щорічно професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

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