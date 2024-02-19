19.02.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Намагалась русифікувати навчальний процес: на Харківщині взято під варту колаборантку

У липні 2022 року підозрювана, перебуваючи на території Куп’янщини, на той час окупованій російськими загарбниками, добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

62-річна жінка погодилась на пропозицію окупантів очолити так звану «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района», створену на матеріально-технічній базі українського навчального закладу.

Новоспечена «и. о. директора» повідомила вчителям гімназії та батькам учнів про встановлення та впровадження стандартів освіти рф. Колаборантка збирала списки вчителів, згодних працювати на таких умовах, та здійснювала набір технічного персоналу.

«Підозрювана ретельно готувалась до нового навчального року — проводила інвентаризацію майна, отримала від представника окупаційної влади зразки документів у відповідності до стандартів рф, у тому числі свідоцтва про отримання середньої освіти.

Щоб остаточно русифікувати навчальний процес, «директорка» зробила опис українських підручників і книжок для їхнього подальшого вилучення як «нацистської» літератури»,- йдеться у повідомленні.

Готуючи приміщення гімназії до нового навчального року, колаборантка за особистим підписом склала «ведомость на канцелярские принадлежности первокласников» та «список учеников». Підозрювана встигла організувати і провести свято Першого дзвоника, але остаточно втілити плани з русифікації освітнього процесу їй не вдалось у зв’язку з деокупацією.

Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки і повідомили їй про підозру. За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ розкрила колаборанта , який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини.