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21.02.2024  12:29   Рита Парфенова

Енергетики заживлюють громади Харківщини, знестумлені через авіаудари ворога

Фахівці підприємства повертають світло в оселі мешканців Харківщини, незважаючи на можливість нових атак.

Харківобленерго

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», протягом доби на території Великобурлуцької, Вовчанської, Золочівської, Купʼянської та Липецької громад сталося відключення електропостачання через інтенсивні артилерійські обстріли та авіаційні бомбардування.

Незважаючи на можливу загрозу нових атак, ремонтні бригади АТ "Харківобленерго" оперативно відновили живлення для 3762 точок обліку, які були вимкнені напередодні.

У Міненерго зазначили, що енергетики успішно відновили живлення для 2,7 тисяч споживачів, які раніше були вимкнуті через військові дії. На момент ранкового часу залишається знеструмленими 15,5 тисяч точок обліку.

Крім того, газові компанії відновили газопостачання для понад 400 родин у чотирьох селах Куп’янського району. Ремонтні та відновлювальні роботи на газових мережах продовжуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють вуличне освітлення вздовж проїжджої частини на вулицях Полтавський Шлях.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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