21.02.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили осіб, які перебували в розшуку

1036 мешканців Харківщини звернулися по допомогу до працівників поліції минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 55-річного харків’янина, який за наявними базами даних значився у розшуку за скоєння незаконної порубки дерев.

На тій же станції правоохоронці зупинили для перевірки 46-річного мешканця Харківської області, який також виявився у розшуку. Про виявлення чоловіків повідомлено ініціаторам розшуків.

Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 10 громадян отримали травми. Правоохоронці виявили одного водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Також в ході відпрацювання території працівники поліції викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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