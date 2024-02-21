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21.02.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили осіб, які перебували в розшуку

1036 мешканців Харківщини звернулися по допомогу до працівників поліції минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 55-річного харків’янина, який за наявними базами даних значився у розшуку за скоєння незаконної порубки дерев.
 
На тій же станції правоохоронці зупинили для перевірки 46-річного мешканця Харківської області, який також виявився у розшуку. Про виявлення чоловіків повідомлено ініціаторам розшуків. 
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 10 громадян отримали травми. Правоохоронці виявили одного водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.
 
Також в ході відпрацювання території працівники поліції викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисник, який пограбував чоловіка в центрі Харкова, відбуватиме покарання за ґратами.
 
Тэги:  події, харків
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