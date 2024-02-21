21.02.2024 11:45 Віталій Хінєвіч

Зловмисник, який пограбував чоловіка в центрі Харкова, відбуватиме покарання за ґратами

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, нанесення тілесних ушкоджень і грабежі, знову порушив закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У середині березня 2023 року 41-річний зловмисник, перебуваючи на вул. Сумській у Харкові, спостерігав за тим, як чоловік знімає готівку з банкомату і кладе гроші в кишеню куртки.

Грабіжник побачив, що чоловік через вади зі здоров’ям ходить з милицею, і вирішив, що той не зможе завадити йому. Зловмисник підбіг до потерпілого і вихопив у нього з кишені портмоне з грошима, після чого втік з місця злочину. Того ж дня його затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину і відмовився надавати показання. Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова рецидивіст обкрадав квартири, супермаркети та кишені.