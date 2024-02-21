    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Дівчину з розрядженим телефоном знайшли на Харківщині
21.02.2024  11:42   Рита Парфенова

Дівчину з розрядженим телефоном знайшли на Харківщині

На Харківщині правоохоронці оперативно розшукали зниклу дівчину та успішно повернули її батькам.

????????На Харківщині правоохоронці оперативно розшукали зниклу дівчину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
21 лютого о 3:30 до чергової частини відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення від мешканки міста Первомайський Лозівського району про те, що її 15-річна донька пішла з дому та не повернулась. Мобільний телефон дівчини не відповідає.
 
Територіальний підрозділ поліції терміново залучив свій особовий склад для розшуку зниклої.
 
Вже за кілька годин під час розшукових заходів співробітники поліції знайшли дівчину у місті Первомайський.
 
Неповнолітня пояснила, що її телефон розрядився, тому вона не могла повідомити своїх рідних.
 
З родиною була проведена профілактична бесіда, щоб недопустити подібних випадків у майбутньому.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.

 

Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Надзвичайні події Під Харковом знайшли зниклого дідуся 15.02 Надзвичайні події Хотіла разважитись: в День закоханих на Харківщині зникла дівчина 12.02 Надзвичайні події Допоможіть знайти: у Харкові може перебувати зниклий у Полтаві дещо дивний чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 