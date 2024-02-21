Дівчину з розрядженим телефоном знайшли на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 лютого о 3:30 до чергової частини відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення від мешканки міста Первомайський Лозівського району про те, що її 15-річна донька пішла з дому та не повернулась. Мобільний телефон дівчини не відповідає.

Територіальний підрозділ поліції терміново залучив свій особовий склад для розшуку зниклої.

Вже за кілька годин під час розшукових заходів співробітники поліції знайшли дівчину у місті Первомайський.

Неповнолітня пояснила, що її телефон розрядився, тому вона не могла повідомити своїх рідних.

З родиною була проведена профілактична бесіда, щоб недопустити подібних випадків у майбутньому.

Читайте також: На Харківщині підліток вирішив розбагатіти у столиці та зник