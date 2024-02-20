Комунальники відновлюють вуличне освітлення на харківській магістралі

Де та які роботи вели працівники підприємства рощповіли у харківському КП «Міськсвітло».
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють вуличне освітлення вздовж проїжджої частини на вулицях Полтавський Шлях. Зокрема, комунальники замінили пʼять аварійних опор освітлення на ділянці від селища Хвилинка до вул. Чуваської.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з початку лютого фахівці КСП «Харківміськліфт» опрацювали понад 2,5 тис. звернень харків’ян щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж.
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