21.02.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

У центрі Харкова усувають аварійність конструктивів пошкоджених окупантами будівель (фото)

Працівники КП «Харківспецбуд» усувають аварійність конструктивів пошкоджених будівель у Шевченківському районі, серед яких - пам’ятка архітектури.



У центрі Харкова усувають аварійність конструктивів пошкоджених окупантами будівель (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У результаті ворожого обстрілу, який стався на початку березня майже два роки тому, на цих будівлях була повністю знищена покрівля - понад 3 тис. кв. м, а також тримальні конструкції. Одразу після ракетної атаки комунальники оглянули пошкоджені будівлі, закрили вибиті віконні контури тощо.

Зараз триває демонтаж бетонних конструкцій. Завершити роботи планують вже сьогодні.

«Руйнування настільки серйозні, що навіть не було можливості встановити тимчасові перекриття, аби законсервувати дах. За цей час через несприятливі погодні умови почався процес руйнування конструкцій будівлі. Зараз ми усуваємо аварійність, щоб не було жодної загрози, зокрема, і для пішоходів»,- розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

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