    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінка стала керівницею при окупантах, а потім втекла
21.02.2024  15:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка стала керівницею при окупантах, а потім втекла

На Харківщині викрили жінку, яка перейшла на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 52-річна жінка під час окупації Савинської ОТГ Ізюмського району перейшла на бік ворога та співпрацювала з окупантами: 

Читайте також: Російську агентку, яка коригувала удар по Харкову 23 січня 2024 року, затримала СБУ

  • добровільно пішла на співпрацю з окупантами;
  • уклала трудовий договір з загарбниками;
  • обійняла посаду «помощника начальника Савинского териториального отдела» у псевдооргані влади;
  • організовувала та проводила збори мешканців селища Савинці;
  • організовувала роботу відділу;
  • займалась підбором працівників;
  • брала участь у нарадах керівників окупаційної адміністрації;
  • агітувала місцеве населення переходити на бік ворога і працевлаштовуватись до окупаційного органу влади. 
 
Після деокупації жінка втекла і наразі переховується від слідства.
 
Жінці заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Надзвичайні події На Харківщини заочно судитимуть колаборантів, які пішли в окупаційні "органи" 19.02 Надзвичайні події Чоловік на Харківщині підтримував дії окупантів 16.02 Надзвичайні події СБУ розкрила колаборанта, який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 