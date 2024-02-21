21.02.2024 15:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка стала керівницею при окупантах, а потім втекла

На Харківщині викрили жінку, яка перейшла на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 52-річна жінка під час окупації Савинської ОТГ Ізюмського району перейшла на бік ворога та співпрацювала з окупантами:

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добровільно пішла на співпрацю з окупантами;

уклала трудовий договір з загарбниками;

обійняла посаду «помощника начальника Савинского териториального отдела» у псевдооргані влади;

організовувала та проводила збори мешканців селища Савинці;

організовувала роботу відділу;

займалась підбором працівників;

брала участь у нарадах керівників окупаційної адміністрації;

агітувала місцеве населення переходити на бік ворога і працевлаштовуватись до окупаційного органу влади.

Після деокупації жінка втекла і наразі переховується від слідства.

Жінці заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.