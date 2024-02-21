На Харківщині жінка стала керівницею при окупантах, а потім втекла

На Харківщині викрили жінку, яка перейшла на бік ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 52-річна жінка під час окупації Савинської ОТГ Ізюмського району перейшла на бік ворога та співпрацювала з окупантами:
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