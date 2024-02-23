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23.02.2024  16:53   Рита Парфенова

Мешканців Харківщини попереджають про небезпечні гідрологічні явища

З цих вихідних почнеться сезоне розливання річок у Харківській області.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Починаючи з 23 лютого, Харківська область опиниться під впливом антициклонічного типу циркуляції, що призведе до контрастної погоди. Температура повітря коливатиметься від мінусових значень у нічний час до позитивних показників протягом дня, досягаючи 3-8° тепла. Очікується відсутність опадів.
 
Такі погодні умови сприятимуть поступовому таненню снігового покриву, що може призвести до незначного підйому рівнів води на річках Харківської області протягом періоду з 24 по 26 лютого. Очікується збільшення рівнів на 0,1–0,3 м за добу.
 
У зв'язку з цим існує ймовірність затоплення понижених ділянок заплавних територій річок, що є природним явищем. Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що три дні поспіль у Харкові фиксують рекорд температури.
Тэги:  негода, повінь, харків
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