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29.02.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Вовчанськ: поранено 18-річного хлопця

29 лютого близько 12:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника у дорогу у місті Вовчанськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через удар отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном. 
 
О 14:00 окупанти повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
 
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцям Великого Бурлука на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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