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02.03.2024  19:15   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції – Генеральний штаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України, передає РЕДПОСТ .

 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Берестове Харківської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ракетного удару по селу Липці Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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