02.03.2024 20:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: З Президентом обговорили закриття неба над Харковом

Міський голова Ігор Терехов заявив, що закриття неба над Харковом - це завдання номер один для міської влади, передає РЕДПОСТ .

В ефірі національного телемарафону сьогодні, 2 березня, мер розповів, що напередодні під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Харкова вони обговорили безпекову ситуацію в місті.

«Про посилення ППО і керівництво держави, і наші військові ведуть перемовини з міжнародними партнерами. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб домовитися про постачання новітніх систем протиповітряної оборони, які збиватимуть, зокрема, всі «шахеди», що летять на місто», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки «шахедами», яка сталася вночі у Шевченківському районі.