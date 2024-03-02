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02.03.2024  20:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: З Президентом обговорили закриття неба над Харковом

Міський голова Ігор Терехов заявив, що закриття неба над Харковом - це завдання номер один для міської влади, передає РЕДПОСТ .

 
В ефірі національного телемарафону сьогодні, 2 березня, мер розповів, що напередодні під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Харкова вони обговорили безпекову ситуацію в місті. 
 
«Про посилення ППО і керівництво держави, і наші військові ведуть перемовини з міжнародними партнерами. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб домовитися про постачання новітніх систем протиповітряної оборони, які збиватимуть, зокрема, всі «шахеди», що летять на місто», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки «шахедами», яка сталася вночі у Шевченківському районі.
 
Тэги:  харків, ппо
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