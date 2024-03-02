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02.03.2024  16:25   Віталій Хінєвіч

Мер Харкова розповів, як усувають наслідки ворожої атаки БпЛА на місто

Комунальні служби міста Харкова усувають наслідки атаки «шахедами», яка сталася вночі у Шевченківському районі.

 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 2 березня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
«Безпілотник упав між житловими будинками. Згоріли автомобілі, які були припарковані поруч. Пошкодження на мережах тепло- та водопостачання комунальники вже усунули», - розповів мер.
 
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, внаслідок атаки було пошкоджено вісім житлових будинків. Зокрема, були вибиті 277 вікон у квартирах, ще 17 - у місцях загального користування. 
 
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківспецбуд» вже закрили всі пошкоджені контури.
 
Обстеження будівель на наявність інших пошкоджень триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає житловий район Харкова після ворожої атаки безпілотника (фото).
 
Тэги:  жкг, харків
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