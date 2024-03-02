02.03.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив співчуття сім'ям загиблих одеситів внаслідок нічної атаки, передає РЕДПОСТ .



Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу – Ігор Терехов



"Ми в Харкові розуміємо біль Одеси, як, мабуть, ніхто. Наші думки сьогодні з тими, хто втратив своїх близьких, і з тими, хто зараз чекає на новини про рятувальну операцію під завалами житлового будинку.

Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу",-сказав Ігор Терехов.

Нагадаємо, унаслідок удару російського дрона один із під'їздів житлового будинку в Одесі зруйновано вщент. Станом на 14:50 за інформацією ДСНС на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Ппостраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали пошкодження, які завдав ворожий безпілотник Харкову.