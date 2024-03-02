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02.03.2024  15:40   Віталій Хінєвіч

Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив співчуття сім'ям загиблих одеситів внаслідок нічної атаки, передає РЕДПОСТ .


Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу – Ігор Терехов
"Ми в Харкові розуміємо біль Одеси, як, мабуть, ніхто. Наші думки сьогодні з тими, хто втратив своїх близьких, і з тими, хто зараз чекає на новини про рятувальну операцію під завалами житлового будинку.  
 
Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу",-сказав Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, унаслідок удару російського дрона один із під'їздів житлового будинку в Одесі зруйновано вщент. 
 
Станом на 14:50 за інформацією ДСНС на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили  з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Ппостраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали пошкодження, які завдав ворожий безпілотник Харкову.
 

 

Тэги:  харків, ігор терехов, одеса
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