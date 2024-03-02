    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині підозрюють чоловіка у крадіжці майна пенсіонера
02.03.2024  14:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині підозрюють чоловіка у крадіжці майна пенсіонера

Наприкінці січня до поліції по допомогу звернувся 65-річний чоловік. Він розповів, що хтось проник в його гараж, який знаходиться на території сільського господарства, та викрав сантехнічні й металеві вироби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В результаті проведення розшукових заходів оперативники кримінальної поліції Чугуївського районного управління встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний мешканець селища Чкаловське, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 
 
Зловмисник переліз через паркан, яким огороджена територія сільського господарства, зламав замок на гаражі пенсіонера та виніс з нього сантехнічні та металеві вироби.
Речові докази вилучені.
 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
На даний час поліція встановлює причетність зловмисника до інших майнових злочинів, вчинених на території району.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного у Харкові отримав вирок суду.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.03 Надзвичайні події У Харкові 10-річна дівчинка втекла з дому через сварку з матір'ю 01.03 Надзвичайні події У Харківській області чоловік постраждав через вибухонебезпечний предмет 01.03 Надзвичайні події Привласнював гроші собі: на Харківщині викрили псевдоволонтера
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 