02.03.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині підозрюють чоловіка у крадіжці майна пенсіонера

Наприкінці січня до поліції по допомогу звернувся 65-річний чоловік. Він розповів, що хтось проник в його гараж, який знаходиться на території сільського господарства, та викрав сантехнічні й металеві вироби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В результаті проведення розшукових заходів оперативники кримінальної поліції Чугуївського районного управління встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний мешканець селища Чкаловське, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Зловмисник переліз через паркан, яким огороджена територія сільського господарства, зламав замок на гаражі пенсіонера та виніс з нього сантехнічні та металеві вироби.

Речові докази вилучені.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

На даний час поліція встановлює причетність зловмисника до інших майнових злочинів, вчинених на території району.

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