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02.03.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ракетного удару по селу Липці Харківської області

Окупанти здійснили обстріл населеного пункту вранці 2 березня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Сьогодні вранці збройні сили рф здійснили ракетний удар по селу Липці. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. За попередніми даними, атака була завдана ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.
 
Також 2 березня приблизно 9:20 ворог завдав авіаудар по околицях м. Купʼянськ. Отримав поранення 54-річний волонтер, його госпіталізовано до лікарні. Попередньо, удар був завданий КАБ-250.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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