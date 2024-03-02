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02.03.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через обстріл постраждав волонтер

Окупанти завдали ударів по околицях міста Куп’янська.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. 
 
Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає житловий район Харкова після ворожої атаки безпілотника.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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