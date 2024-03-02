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02.03.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

Як виглядає житловий район Харкова після ворожої атаки безпілотника (фото)

2 березня опівночі ворог здійснив атаку безпілотником на Шевченківський район міста, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Внаслідок удару в будинках вилетіли шибки, пошкоджено 17 автомобілів і 5 гаражів. У трьох жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.
 
На місці ворожої атаки працюють комунальні служби міста, які усувають наслідки.
 
Зокрема вони закривають вибиті вибуховою хвилею та осколками віконні контури, прибирають скло та габаритне сміття.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік

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Тэги:  агрессия россии, харків
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