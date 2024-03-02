Харківські комунальники оперативно усувають наслідки атаки безпілотника

Співробітники комунальних служб проводять роботи у Шевшенківському районі.
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Гороскоп попереджає про можливу апатію та дратівливість сьогодні. Прийняття важливих рішень не рекомендується, оскільки це може призвести до непорозумінь. Радиться бути уважнішими і зібранішими, щоб уникнути помилок.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Щорічно 2 березня відзначається Міжнародний день сірника – однією з незамінних речей та найважливіших елементів людського життя.
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