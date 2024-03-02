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02.03.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають наслідки атаки безпілотника

Співробітники комунальних служб проводять роботи у Шевшенківському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті віконні контури.
 
 
Працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають скло та габарите сміття.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 2 березня ворожий безпілотник вдарив по житловому масиву у Шевченківському районі міста Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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