02.03.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали пошкодження, які завдав ворожий безпілотник Харкову

За даними слідства, в ніч на 2 березня ворожий безпілотник вдарив по житловому масиву у Шевченківському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів.

Постраждали три жінки 76, 66 та 44 років. У всіх трьох — гостра реакція на стрес, медичну допомогу надано на місці.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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