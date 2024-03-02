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02.03.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали пошкодження, які завдав ворожий безпілотник Харкову

За даними слідства, в ніч на 2 березня ворожий безпілотник вдарив по житловому масиву у Шевченківському районі міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів. 
 
 
Постраждали три жінки 76, 66 та 44 років. У всіх трьох — гостра реакція на стрес, медичну допомогу надано на місці.
 
 
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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