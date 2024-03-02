02.03.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілів

Протягом доби з 1 по 2 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 1 березня ворог вкотре завдав обстрілів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв.м. Силами двох підрозділів ДСНС з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча усі осередки займання були ліквідовані. Жертв і постраждалих немає.

Близько 14:00 росіяни вкотре завдали удару авіабомбами по житловому сектору села Вільхуватка Куп’янського району. В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше 6 приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 кв.м.

На ліквідацію наслідків ворожого авіаудару залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.

Вдень російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору с. Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження житлових будинків та пожежа на території одного з приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 100 кв.м.

На місці події працювали рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. Через повторні обстріли по місцям де працювали рятувальні підрозділи, доводилось припиняти роботи з пожежогасіння. Але загалом, попри постійні ворожі удари, вогнеборцям вдалось загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа. Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

За цей період рятувальниками здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – виїзди на перевірку після обстрілу;

2 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

6 – на чергування;

8 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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