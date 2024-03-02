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02.03.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Атака БпЛА на Харків: у трьох людей діагностовано гостру реакцію на стрес

Близько 00:05 окупанти завдали ударів «Шахедами» по місту Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. 
 
Постраждалих та загиблих не виявили, 3 людини звернулися із гострою реакцією на стрес.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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