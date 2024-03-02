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02.03.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Понад 20 населених пунктів Харківської області перебували під вогнем ворога

Зокрема, під обстрілом перебувала: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане та інші.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове. 
 
Сьогодні о 6:35 окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих. 
 
О 00:20 у с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. 
 
Крім цього, о 19:48 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
 
 
О 15:29 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок.  Також о 14:20 у с. Вільхуватка Купʼянського району внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені ще 4 житлові будинки. 
 
Близько 11:00 у м. Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували Харків БпЛА.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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