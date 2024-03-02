02.03.2024 07:55 Віталій Хінєвіч

Окупанти атакували Харків БпЛА

Опівночі ворог здійснив запуск «шахедів» містом.



Окупанти атакували Харків БпЛА



Про це повідовляє РЕДПОСТ за посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

За його словами, одне з влучень було на території Шевченківського району Харкова. Внаслідок вибуху було знищено 4 приватні авто, близько 10 гаражів було частково пошкоджено. У десятках квартир вибито вікна.

«Це звичайний житловий район Харкова. Удару «шахедів» було завдано у дворі багатоповерхових будинків»,- сказав Дмитро Чубенко.

Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл Вовчанська сталася пожежа