2 березня яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 2 березня відзначається Міжнародний день сірника – однією з незамінних речей та найважливіших елементів людського життя.

Сірники протягом багатьох десятиліть та й сьогодні продовжують відігравати не останню роль у нашому повсякденному побуті, як зручний та дешевий спосіб добування вогню.



Саме слово «сірник» походить від російського слова «спиця», що означає предмет із загостреним кінцем. Різновидів та розмірів сірників багато, але найпоширеніші у використанні залишаються саме кухонні сірники.



Крім звичайних (побутових) сірників, виготовляються спеціальні. Наприклад, мисливські (чи штормові) – вони горять вітром і навіть під дощем; термічні (що дають при горінні вищу температуру, отже, і більше тепла); сигнальні (з кольоровим полум'ям); сигаретні (для розкурювання сигар); камінні (дуже довгі сірники, щоб запалювати каміни) та інші. І є навіть декоративні (в основному для колекціонерів), що випускаються обмеженим тиражем з різними малюнками на коробках (подібно до поштових марок).



Слід зазначити, що сірники за всю свою багату історію, крім свого основного призначення, використовуються дуже різноманітно. Ось лише кілька прикладів – замість рахункових паличок для навчання дітей, як умовна грошова одиниця при різних карткових та інших іграх, для виготовлення сірникових будиночків та інших споруд, для жеребкування, для різних логічних ігор, як зубочистки та основи для ватної палички, як реквізит для фокусів…



***



2 березня кожного року відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків – нова подія, яка з’явилась у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, котрий полягає в допомозі різноманітним організаціям, діяльність яких пов’язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями та особистостями в усьому світі.



Вчені довели, що сучасне покоління тінейджерів має найгірше психічне здоров’я, проте більша частина підлітків намагається вести здоровий спосіб життя.



Для сучасних українських підлітків тема психічного здоров’я найбільше обтяжена травмами, що спричинила війна. Це треба враховувати тим, хто поруч з підлітком, системі охорони здоров’я, системі освіти. Побудова системи реабілітації та підтримки дітей у цей складний час та у майбутньому має бути пріоритетом на державному рівні в усіх сферах життєдіяльності.



Крім того, сучасні підлітки хочуть змінювати наш світ на краще, тому ми повинні їм допомогти, зміцнивши їхнє психічне здоров’я.

Також цього дня

У 1699 році французький дослідник С. д'Ібервіль відкрив гирло річки Міссісіпі.



1791 року у Франції запровадили нову систему зв'язку – семафор. Спочатку семафором називали як сигнальний пристрій, а й спосіб передачі повідомлень.



1859 – народився Шолом-Алейхем (справжнє ім'я Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) Рабінович), єврейський письменник, класик літератури на ідиші.



1933 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Кінг Конг».



1943 — сталася Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мирних жителів Корюківки в Україні, здійснене німецькими нацистами під час Другої світової війни. За кількістю жертв це наймасштабніший злочин нацистів як на території СРСР, так і в Європі.



1962 – народився Джон Бон Джові, американський рок-музикант.



1964 – «Бітлз» розпочали зйомки свого першого фільму «A Hard Day's Night».



1967 – відбулася 9-та церемонія вручення «Греммі». Записом року стала пісня Френка Сінатри "Stangers in the Night" з альбому, що без помилкової скромності називався "Sinatra, a Man and His Music". Серед номінантів були Джон Леннон та Пол Маккартні з піснею «Michelle».



1968 – народився Деніел Крейг, голлівудська зірка британського походження, виконавець ролі агента 007 Джеймса Бонда.



1969 – перший випробувальний політ французького надзвукового пасажирського літака "Конкорд".



1973 - через неминучість валютної кризи закриваються всі європейські валютні ринки (до 19 березня).



1977 – народився Кріс Мартін, англійський музикант – фронтмен, вокаліст та клавішник гурту Coldplay.



1983 – у Великобританії компанії Philips, Sony та Polygram продемонстрували перший компакт-диск та СD-програвач. Діаметр компак-диску складав 12 сантиметрів. На ньому було записано Дев'яту симфонію Бетховена. Тривалість запису, виконаного лазером і зчитується також лазерним програвачем, становила 74 хвилини. На той час це було справжньою сенсацією. До рядових користувачів CD дійшли куди пізніше, а як штатний пристрій на персональних комп'ютерах вони з'явилися тільки в середині 1990-х років.



1993 – засновано Академію медичних наук України.



2000 – народилося найменше немовля у світі – кореянка Чай Джі. Вона важила 468 г.



2022 – близько двохсот лауреатів Нобелівської премії у різних галузях підписуються під відкритим листом на підтримку українського народу та вільної незалежної української держави перед обличчям російської агресії.

Іменини відзначають:

Ганна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір.