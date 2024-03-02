02.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гороскоп попереджає про можливу апатію та дратівливість сьогодні. Прийняття важливих рішень не рекомендується, оскільки це може призвести до непорозумінь. Радиться бути уважнішими і зібранішими, щоб уникнути помилок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Досягнення Овна багато в чому залежатимуть від того, з якої ноги він підвівся з ліжка вранці. А точніше, в якому саме настрої він підвівся. Хоча його енергія не фонтанує на всі боки, проте, її запас дуже великий. А в яке русло буде спрямована вся ця могутня сила, залежить від позитивного чи негативного настрою Овна. Якщо він вибере позитив, то не пошкодує: за його допомогою він здатний творити чудеса!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може отримати цікаву йому інформацію буквально з повітря: зі чуток, спостережень, випадкової розмови. У звичайний день ця інформація не викликала б його інтересу, проте Телець зможе максимально скористатися нею. День наділяє його підвищеними аналітичними здібностями, що дозволяють Тельцю по крихтах робити правильні висновки. Як справжній Шерлок Холмс, він зуміє докопатися до суті на благо всім і, звичайно, собі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Відмінний день для Близнюків, робота якого пов'язана з грошима: бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів. Втім, і решта Близнюків протягом дня, швидше за все, зіткнуться з необхідністю подбати про фінансову сторону своїх справ. Можливо, Близнюкам знадобиться зайнятися підрахунками витрат або оцінити прибутковість тієї чи іншої своєї ідеї. Будь-яка діяльність, спрямовану приведення в порядок грошових справ, даватиметься їм особливо легко.

Рак (22 червня – 23 липня)

День ідеальний для здійснення будь-яких самостійних планів раку. Власний бізнес, творчість, навчання, домашні справи або будь-яка інша особиста ділянка робіт – скрізь, де Рак сам відповідає за результат, на нього чекає успіх. А от у будь-яких справах, де йому доводиться покладатися на оточуючих або тим більше відчувати на собі їхній тиск, Раку слід приготуватися до несподіванок. На жаль, але у цих питаннях далеко не все піде гладко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев, чия робота пов'язана з творчістю або з генерацією креативних ідей, може відчувати нестачу натхнення. Не впадайте у відчай, це тимчасове затишшя – швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться. ж чекати примхливу музу Леву так само марно, як і чекати біля моря погоди. Натомість йому набагато ефективніше, засукавши рукави, зайнятися поточними справами, які не вимагають для своєї реалізації жодних творчих іскор.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Протягом дня Діві варто більше прислухатися до слів інших, ніж говорити самій. Саме з чужих думок та ідей вона почерпне потрібну їй інформацію. Крім того, готовність Діви слухати може несподівано здобути їй розташування оточуючих. Іншими словами, Діві варто тримати вуха відкритими, а рот на замку, і тоді мовчання для неї справді може обернутися золотом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам сконцентруватися на тих справах, де вони все вирішують самі. Чужі поради, «мозковий штурм» і тим більше нав'язливе керівництво вибиватимуть їх із колії, плачевно позначаючись на результаті. Зате якщо оточуючі дадуть їм можливість спокійно посидіти, вирішуючи поставлене перед ними завдання, Терези здатні творити чудеса! Ось чому їм варто уникати бурхливих навколо них бур, відгородившись від усіх невидимою перегородкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові треба тримати себе в руках, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими! Своїми їдкими зауваженнями і шпильками він здатний провокувати людей на кроки у відповідь. Виною ж дратівливість, яку Скорпіону буде важко тримати під контролем, а також його критичний погляд на світ. Проте приборкати себе, проявивши дипломатичність, йому таки доведеться – якщо, звичайно, Скорпіонові небайдуже ставлення до нього близьких та друзів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець не буде відрізнятися підвищеним терпінням: він готовий, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні та й вся обстановка навколо здатні його дратувати. Зірки попереджають: напруга, що накопичилася, може змусити Стрільця діяти необдумано і різко. Йому слід розслабитися, а критичні моменти рахувати до десяти, щоб не сказати або не зробити те, про що згодом Стрілець пошкодує.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ситуація у справах Козерога може різко змінитися. Якийсь новий проект, у якому він був цілком упевнений, може обернутися несподіваною стороною. Можливо, Козерогу доведеться боротися за результат, який, як йому здавалося, вже лежить у кишені. Зірки радять Козерогу поставитися до цього філософськи. Нехай не все йде так гладко, як хотілося б, але остаточні точки над «і» ще не розставлені, а отже, все в його руках.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія дратуватимуть практично всі, кому не пощастило опинитися на його шляху! Водолію навіть може здаватися, що оточуючі навмисно виводять його з себе. Втім, зірки кажуть, що причину дратівливості Водолію варто пошукати всередині, а не зовні. Знайшовши пару хвилин для розслаблюючої медитації та дихальної гімнастики, Водолій виявить, що світ змінився на краще як за помахом чарівної палички!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Від Риб зірки вимагатимуть не зациклюватись на своїх проблемах та образах, а, по можливості, надати комусь заступництво чи допомогу. Можливо, йдеться про професійну консультацію чи дружню раду, а може, Рибам доведеться поділитися з кимось своїми знаннями, інформацією, досвідом чи зв'язками. Зірки радять Рибам не шкодувати часу, витраченого на допомогу іншим. Добрі справи варті того: вони здатні підняти Риб не лише в їхніх власних очах, а й у очах оточуючих.