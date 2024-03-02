Прогноз погоди у Харкові на 2 березня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно–східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–6° морозу, вдень 4–9° тепла.
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Гороскоп попереджає про можливу апатію та дратівливість сьогодні. Прийняття важливих рішень не рекомендується, оскільки це може призвести до непорозумінь. Радиться бути уважнішими і зібранішими, щоб уникнути помилок.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Щорічно 2 березня відзначається Міжнародний день сірника – однією з незамінних речей та найважливіших елементів людського життя.
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