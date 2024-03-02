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02.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 березня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно–східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–6° морозу, вдень 4–9° тепла.

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Народні прикмети

  • Перший раз у році можна побачити купчасті хмари.
  • Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо.
  • За погодою у другий день березня судили, яким буде майбутнє літо. Туман віщує дощовий сезон, сонце — спеку, а мороз — прохолоду.
  • Велика кількість бурульок обіцяє гарний урожай овочів.
  • У давнину вірили, що дивитись ввечері на небо цього дня не варто: побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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