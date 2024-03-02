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02.03.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

Через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік

Удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району.


Через удар ворожого безпілотника на Харківщині загинув чоловік
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м.
 
 
З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували Харків БпЛА.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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