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02.03.2024  09:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про наслідки нічної атаки «шахедів»

Ворожий безпілотник у ніч на 2 березня завдав удару по житловому кварталу в одному з районів Харкова.

 
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Уночі ворог знову атакував Харків «шахедами». Приліт по житловому кварталу. На щастя, обійшлося без загиблих. Кілька людей отримали легкі травми. Постраждали три авто, які були припарковані біля житлових будинків.
 
Комунальні служби усувають руйнування. Вибито вікна, є протікання теплових мереж», - повідомив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали пошкодження, які завдав ворожий безпілотник Харкову.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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