02.03.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги -12

Слобожанське - 14

Куп’янськ -09

Красноград - 12

Лозова - 12

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 1 березня 2024 року