02.03.2024 11:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові 10-річна дівчинка втекла з дому через сварку з матір'ю

Матір вчинила сварку із дитиною через небажання дівчини роботи домашнє завдання. 10-річна дитина втекла з дому та до ранку не повернулася.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка звернулась до поліції з повідомленням про зникнення доньки. Вжитими заходами ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 знайшли дівчину на вулиці.

У зв'язку з переохолодженням дитини працівники поліції викликали медичну допомогу та доставили її до лікарні.

Наразі життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Вона тимчасово перебуватиме у медичній установі.

Щодо матері поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) та за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка від смерті.