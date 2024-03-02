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02.03.2024  11:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові 10-річна дівчинка втекла з дому через сварку з матір'ю

Матір вчинила сварку із дитиною через небажання дівчини роботи домашнє завдання. 10-річна дитина втекла з дому та до ранку не повернулася.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка звернулась до поліції з повідомленням про зникнення доньки. Вжитими заходами ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 знайшли дівчину на вулиці.
У зв'язку з переохолодженням дитини працівники поліції  викликали медичну допомогу та доставили її до лікарні.
 
Наразі життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Вона тимчасово перебуватиме у медичній установі.
 
 
Щодо матері поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) та за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка від смерті.
 
Тэги:  події, харків
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