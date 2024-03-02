02.03.2024 16:40 Віталій Хінєвіч

Розраховано на те, щоб люди були стурбовані – Ігор Терехов про чутки щодо наступу окупантів на Харків

Харківський міський голова в ефірі національного телемарафону зазначив, що чутки про наступ ворога на місто є ІПСО та спрямоване на те, щоб стурбувати людей, передає РЕДПОСТ .

«Ми дуже багато зробили щодо фортифікаційних споруд. Зробили багато, що стосується підготовки міста на випадок можливих атак. Я вдячний нашим ЗСУ, бійцям територіальної оборони, ми віримо в них і робимо все можливе, щоб обороняти наше місто та всю Україну», - сказав Ігор Терехов.

Водночас він додав, що чутки про наступ росіян на місто є ІПСО і розраховано на те, щоб стривожити людей.

«Починаючи з першого дня війни, російський агресор мав плани щодо захоплення і нашого міста, і Києва, всієї України. Однак хочу сказати, що ці чутки сьогодні є ІПСО розраховане на те, щоб люди були стривожені», - повідомив Ігор Терехов.

Також він вкотре наголосив, що Харків був, є і буде українським містом.

«Харків'яни незламні. Харків був, є та буде українським містом. У нас бойовий дух, нас не зламати», - резюмував мер міста.

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