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02.03.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

Розраховано на те, щоб люди були стурбовані – Ігор Терехов про чутки щодо наступу окупантів на Харків

Харківський міський голова в ефірі національного телемарафону зазначив, що чутки про наступ ворога на місто є ІПСО та спрямоване на те, щоб стурбувати людей, передає РЕДПОСТ .

 
«Ми дуже багато зробили щодо фортифікаційних споруд. Зробили багато, що стосується підготовки міста на випадок можливих атак. Я вдячний нашим ЗСУ, бійцям територіальної оборони, ми віримо в них і робимо все можливе, щоб обороняти наше місто та всю Україну», - сказав Ігор Терехов.
 
Водночас він додав, що чутки про наступ росіян на місто є ІПСО і розраховано на те, щоб стривожити людей.
 
«Починаючи з першого дня війни, російський агресор мав плани щодо захоплення і нашого міста, і Києва, всієї України. Однак хочу сказати, що ці чутки сьогодні є ІПСО розраховане на те, щоб люди були стривожені», - повідомив Ігор Терехов.
 
Також він вкотре наголосив, що Харків був, є і буде українським містом.
 
«Харків'яни незламні. Харків був, є та буде українським містом. У нас бойовий дух, нас не зламати», - резюмував мер міста.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає житловий район Харкова після ворожої атаки безпілотника.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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