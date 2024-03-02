02.03.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові мати залишила свого сина у будівлі служби у справах дітей

Жінка приїхала до служби у справах дітей Шевченківського району, залишила 13-річного хлопця та покинула будівлю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Харків'янка повідомила, що відмовляється від виховання дитини. Пізніше на електрону адресу соціальної служби вона прислала лист з проханням позбавити її батьківських прав.

Поліцейські сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 спільно з працівниками служби у справах дітей склали акт про покинуту чи знайдену дитину. Після чого хлопця доставили до лікарні.

Особа матері встановлена, працівники ювенальної превенції склали щодо 52-річної жінки адміністративний протокол за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підозрюють чоловіка у крадіжці майна пенсіонера.